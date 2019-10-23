شكرا لبحثكم عن خبر قيادي حوثي يسطو على جرافات تابعة للمؤسسة العامة للطرق لتشغيل كسارة كان قد نهبها!! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قام القيادي الحوثي أبو أحمد الحشيشي بالسطو على جرافات ومعدات أخرى تابعة للمؤسسة العامة للطرق لتشغيل كسارة كان الحشيشي قد نهبها في وقت سابق على المؤسسة نفسها .

وقال موظف في المؤسسة العامة للطرق اليوم الثلاثاء لموقع " المشهد اليمني " أن القيادي الحوثي أبو أحمد الحشيشي كان قد نهب جرافات ومعدات أخرى بالإضافة إلى كسارة كان قد نهبها الحشيشي في وقت سابق من المعدات التابعة للمؤسسة في محافظتي ريمة والحديدة وهو ما يعرض المؤسسة للإفلاس.

وأضاف الموظف والذي فضل عدم ذكر اسمه لدواعي أمنية أن المؤسسة قامت بإبلاغ الجهات الأمنية لحجز هذه المعدات لكنها لم تقم بعمل أي شيء وهو ما يعكس التعاون بين الحشيشي والأجهزة الأمنية التي وفرت الحماية الأمنية لعملية نهب معدات المؤسسة والتي مرت بأكثر من نقطة أمنية حتى تم إيصالها إلى محافظة الجوف .

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ووضح المصدر أن الحشيشي يمتلك مزارع كبيرة في محافظة الجوف وتم تشغيل الكسارة في المنطقة نفسها لصالحه الشخصي ولقيادات عليا في الحركة الحوثية والتي تستثمر لصالحها الشخصي وتفكك مؤسسات الدولة .

الجدير ذكره أن القيادي الحوثي الحشيشي والذي ينتمي إلى مديرية بني حشيش التابعة لمحافظة صنعاء يعد أكبر قيادي حوثي في المحافظة والذي في رصيده أكبر إعداد من القتلى والجرحى الحوثيين والذي يعد المعيار الرئيسي لشغل المناصب العليا في الحركة ويتم الترقية فيها على اشلاء أبناء القبائل البسطاء والذين يتم استغلالهم اسوأ إستغلال .