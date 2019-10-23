شكرا لبحثكم عن خبر تبدأ من اليمن وسوريا.. إعلامي سعودي يتوقع ثورة شيعية ضد إيران والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال الإعلامي السعودي سامي العثمان، اليوم، إنه عند استقرار الأوضاع في سوريا واليمن سيتحد الجميع مع العراق ولبنان، وسينتفض شباب الشيعة في وجه إيران بل وسينتصروا للعروبة.
وكتب في تغريدة عبر صفحته في "تويتر" "العرب المحتلين من إيران غنموا وحدة الصفوف واللحمة فيما بينهم، كما أنني على يقين تام عندما تستقر الأوضاع في سوريا واليمن سيلتحقون لهذه الوحدة التي بدأت بين الشعبين العراقي واللبناني".
وأضاف: "وأن عماد هذه الوحدة ثورة شباب الشيعة على إيران وانتصارًا لعروبتهم والتي حاول خامئني طمسها".
يذكر ان العراق ولبنان تشهدان حركات احتجاجية ومطالبات بالتغييرات
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