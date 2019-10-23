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الفريق علي محسن يطلع على سير العمليات العسكرية في تعز

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الفريق علي محسن يطلع على سير العمليات العسكرية في تعز

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

الفريق علي محسن يطلع على سير العمليات العسكرية في تعز

متابعات_الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالاً هاتفياً بقائد محور تعز اللواء الركن سمير الحاج للاطلاع على سير العمليات العسكرية المحافظة.

 

وأشاد نائب الرئيس بالانتصارات الميدانية التي حققها أبطال الجيش في الجبهة الشرقية وما يسطرونه من ملاحم خالدة وثبات اسطوري في جبهات المحافظة، ناقلاً تحيات وتقدير فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 

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وعبر نائب الرئيس عن شكره وتقديره للأشقاء في المملكة العربية ودعمهم المستمر للشرعية ولأمن واستقرار اليمن.

 

وحث نائب الرئيس على مضاعفة الجهود واستكمال المهام العسكرية بما من شأنه رفع المعاناة عن أبناء تعز الذين ضربوا أروع الأمثلة في الصبر والصمود والوقوف باستبسال إلى جانب مؤسسات الدولة وأمن واستقرار المحافظة.

 

من جانبه أطلع اللواء الحاج نائب الرئيس على سير العمليات القتالية والمعنويات التي يتمتع بها المقاتلين الأبطال، مؤكداً استمرار تنفيذ المهام حتى تحقيق النصر واستعادة مؤسسات الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار.

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