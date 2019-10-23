مكتب صحة العاصمة عدن يدشن دورات تدريبية للوقاية من الكوليرا الأربعاء 23 أكتوبر 2019 الخليج 365 - عدن بدء برنامج التغذية بمكتب الصحة بعدن، وبدعم من منظمة اليونيسيف، الثلاثاء، الدورات التدريبية لمتطوعات صحة المجتمع علی جزئية الكوليرا.

Advertisements وتستهدف الدورات 75 متدربة من مديريات دار سعد والشيخ عثمان والبريقة، لإكسابهن المعارف الخاصة بمرض الكوليرا وطرق انتشاره وكيفية الوقاية وتمييز الاصابة بمرض الكوليرا وتحضير محلول الارواء. وحث مدير مكتب صحة عدن الدكتور جمال خدابخش، ومدير برنامج التغذية عوض العولقي، على أهمية الالمام بمفاهيم الدورات وعكسها على الواقع العملي، والمساهمة في خلق بيئة نظيفة وصحية.

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