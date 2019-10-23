تخرج 173 متدربا من برنامج تمكين بسيئون بوادي حضرموت

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

الخليج 365 - سيئون

نظمت مؤسسة البادية للتنمية والاعمال الانسانية بسيئون، حفل تخرج 173 متدرب بمحافظة حضرموت من برنامج "تمكين" الممول من مؤسسة صلة للتنمية.



واستهدف البرنامج على مدى خمسة أشهر المشاركين من مديريات سيئون وتريم وشبام والقطن وعمد، في 12 برنامج تدريبي بمجالات " مساعد كهرباء سيارات وصيانة محركات الديزل ولف المحركات وصيانة وبرمجة الجوالات للرجال والنساء و الكوافير والخياطة و التبريد والتكييف و نقش الحناء والتمديدات الكهربائية بهدف نقل المستفيدين من الاحتياج الى الانتاج ".

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وفي الحفل الذي حضره وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، أكد الوكيل المساعد لشؤون عبدالهادي التميمي، على أهمية هذه البرامج التي تهدف الى اكساب المشاركين المهارات والقدرات الحرفية والمهنية، لتحقيق العيش الكريم.

فيما اشار المدير التنفيذي لمؤسسة صلة علي باشماخ، الى أن البرنامج يأتي في اطار المنح التي تقدمها المؤسسة لتطوير قدرات الشباب، وسد الفجوة في كافة القطاعات الاساسية و تحقيق الاكتفاء الذاتي لافراد المجتمع.

فيما أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة البادية عادل بن سلم، ان برنامج تمكين استهدف 256 متدرب من الجنسين بمحافظات حضرموت وصنعاء وإب، مشيرا الى ان مرحلة عقد الانتفاع التي ستعقب البرنامج ستعمل على منح المشاركين ادوات مساعدة لمشاريع الخاصة.