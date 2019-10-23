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الجيش الوطني مسنودا بقوات التحالف يسيطر على مواقع جديدة في رازح بصعدة
الأربعاء 23 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
سيطرت قوات الجيش الوطني مسنودة بمروحيات ومدفعية التحالف على مواقع جديدة في جبهة رازح بمحافظة صعدة.
وقال قائد محور رازح اللواء حمود الخرم إن قوات الجيش الوطني تحت غطاء ناري كثيف من قوات تحالف دعم الشرعية سيطرت على مواقع جديدة في جبهة رازح واستعادت جبال (العلم ، الشعاب ، اللبني) وصولاً الى جبل (الثائر) واسفرت العمليات عن قتل واصابة الكثير من مليشيا الحوثي الانقلابية.
فيما أوضح اللواء غانم الجماعي قائد اللواء السادس أن وحدة الهندسة العسكرية نزعت عشرات الالغام الفردية والعبوات الموجهة اثناء وبعد العمليات العسكرية.
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