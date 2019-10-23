شكرا لبحثكم عن خبر مقتل قائد ميليشيا الحـوثي في الملاحيط بصعـدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر عسكرية ان قائد ميليشيا الحوثي في محور الملاحيط بمحافظة صعدة، علي محمد أبو ربيعه لقي مصرعه خلال الساعات الماضية مع العشرات من عناصره وجرح آخرون بمواجهات ميدانية مع قوات الجيش اليمني، وغارات جوية لطيران التحالف العربي.

وقالت مصادر عسكرية، إن القائد الحوثي أبو ربيعه، والذي ينتمي إلى مديرية بني حشيش محافظة صنعاء لقي مصرعه إلى جانب أكثر من 30 من عناصره بغارات جوية أثناء هجوم شنته مجاميع حوثية على مواقع القوات اليمنية في مدينة الملاحيط

ووفقاً للمصادر، فإن عشرات آخرين من مسلحي ميليشيا الحوثي بينهم قيادات ميدانية سقطوا بين قتيل وجريح خلال مواجهات ميدانية مع القوات الحكومية اليمنية.

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