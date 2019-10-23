شكرا لبحثكم عن خبر تعز.. مقتل طفلة أمام منزها برصاص قناص حوثي في جبل حبشي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قُتلت طفلة في الرابعة من عمرها، برصاص قناص حوثي، صباح اليوم الثلاثاء، شرق مديرية جبل حبشي غرب تعز جنوبي غرب اليمن.
وقال مصدر محلي، أن الطفلة "لؤلؤة ماجد" قتلت برصاص قناص مليشيات الحوثي، أثناء لعبها مع أطفال آخرين، صباح الثلاثاء، أمام منزلهم في قرية تبيشعة شرق مديرية جبل حبشي غربي محافظة تعز.
وتأتي هذه الحادثة بعدم عامين من نزوح أغلب سكان تبيشعة والقرى المجاورة لها جراء استهداف منازلهم وتحركاتهم بقذائف مدافع ورصاص قناصة مليشيات الحوثي المتمركزين في منطقتي الربيعي وحذران.
كانت هذه تفاصيل خبر تعز.. مقتل طفلة أمام منزها برصاص قناص حوثي في جبل حبشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.