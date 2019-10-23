شكرا لبحثكم عن خبر تعز.. مقتل طفلة أمام منزها برصاص قناص حوثي في جبل حبشي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قُتلت طفلة في الرابعة من عمرها، برصاص قناص حوثي، صباح اليوم الثلاثاء، شرق مديرية جبل حبشي غرب تعز جنوبي غرب اليمن.

وقال مصدر محلي، أن الطفلة "لؤلؤة ماجد" قتلت برصاص قناص مليشيات الحوثي، أثناء لعبها مع أطفال آخرين، صباح الثلاثاء، أمام منزلهم في قرية تبيشعة شرق مديرية جبل حبشي غربي محافظة تعز.

وتأتي هذه الحادثة بعدم عامين من نزوح أغلب سكان تبيشعة والقرى المجاورة لها جراء استهداف منازلهم وتحركاتهم بقذائف مدافع ورصاص قناصة مليشيات الحوثي المتمركزين في منطقتي الربيعي وحذران.