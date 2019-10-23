الفريق علي محسن يلتقي السفير الفرنسي لدى اليمن

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيستو، لمناقشة جملة من القضايا والموضوعات والمستجدات على الساحة الوطنية.



وخلال اللقاء أشاد نائب الرئيس بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والدور الفرنسي الداعم للشرعية وللسلام في بلادنا، معبراً عن تطلع القيادة السياسية لتطوير العلاقات واستئناف الاستثمارات الفرنسية في اليمن.

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وأشار نائب الرئيس إلى الجهود المبذولة لإحلال السلام في بلادنا وبسط سلطة الدولة واستعادة الأمن والاستقرار فيها، مجدداً التأكيد على تمسك الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بالسلام والسعي لتحقيقه وفقاً للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

ونوه نائب رئيس الجمهورية إلى الدور المحوري الذي تقدمه المملكة العربية السعودية الشقيقة في دعم استعادة الدولة وتوحيد الصف بما يحقق إنهاء المشاريع الانقلابية والاتجاه لبناء اليمن الاتحادي القائم على ستة أقاليم.

من جانبه عبر السفير الفرنسي عن سعادته بلقاء نائب رئيس الجمهورية، مجدداً تأكيد موقف بلاده الداعم للشرعية ولأمن واستقرار اليمن.