محافظ أبين يرأس اجتماعا مع القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية في لودر

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

الخليج 365 - أبين

عُقد اجتماع موسع بمديرية لودر برئاسة محافظ أبين قائد محور أبين اللواء الركن أبوبكر حسين، وضم القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية والوجاهات الاجتماعية، وحضره وكيلا أبين محمد ناصر الجحما وحسين الجنيدي.



وكُرس اللقاء لمناقشة احتياجات ومتطلبات الخدمات الأساسية والضرورية والمشاريع التنموية بمديرية لودر للتخفيف من معاناة مختلف فئات وشرائح المجتمع، والتأكيد على ضرورة تكاتف جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد من أجل توفير المتطلبات وتجاوز العقبات وتحقيق الأهداف المنشودة من خلال توفير الخدمات والنهوض بالمديرية وتعزيز الأمن والأمان والاستقرار.

وأكد اللقاء أهمية بذل كل الجهود من أجل البدء في المرحلة الثالثة من مشروع مياه امصره - لودر، باعتباره يحقق النماء المطلوب في كافة مجالات الحياة.

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واستهل محافظ أبين كلمته، بنقل تحيات وتهاني فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بمناسبة أعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر .. مشيداً بالأدوار البطولية لأبناء لودر وتضحياتهم في المشاركة والدفاع عن الثورة اليمنية في كافة المنعطفات التي شهدها الوطن اليمني.

وأشار إلى إدراكه بمعاناة لودر من نقص الكثير من الخدمات وخصوصا الكهرباء والمياه والتعليم وتعزيز النواحي الأمنية ونظافة المدينة، مؤكداً السعي بكل قوة من أجل تذليل الكثير من تلك الصعاب.

ووجه محافظ أبين، باختيار العناصر الأمينة المشهود لها بالنزاهة الحقة والقادرة على تقديم أفضل الخدمات الأساسية لهذه المديرية التي تستحق كل الخير والنماء .. مشدداً على ضرورة توحيد وتظافر الجهود لما فيه المصلحة العامة والحفاظ على أمن مديرية لودر.

حضر اللقاء عضو مجلس الشورئ علي القفيش، ومدراء عموم المياه والصرف الصحي المهندس صالح بلعيدي، ومياه الريف محسن دوفان، والضرائب سالم عميران، وقائد اللواء ١١٥ العميد علي القفيش، ومدير أمن لودر العقيد الخضر حمصان ومدير كهرباء الريف حسين الحماطي.