سقطرى.. افتتاح الصيدلية المركزية لعلاج الأمراض المزمنة

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

الخليج 365 - سقطرى

افتتح محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس، الصيدلية المركزية لعلاج الأمراض المزمنة في محافظة سقطرى، بدعم من مكتب وزارة الصحة العامة والسكان.



وتوفر الصيدلية علاجات أمراض السكر والضغط والحالات النفسية وأمراض القلب والصرع والغدة الدرقية وغيرها من الأمراض المستدامة، وذلك بتخفيض يصل إلى ما نسبته 60% من السعر الحقيقي للدواء.

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وأشار المحافظ محروس، إلى أهمية وحدة معالجة الأمراض المزمنة بمحافظة سقطرى باعتبارها أول صيدلية خاصة لمعالجة تلك الأمراض وتتضمن أطباء اختصاصيين وصيدلية لصرف الأدوية .. مؤكداً دعم السلطة المحلية لمثل هذه المشاريع التي تخدم المجتمع.

من جانبه أكد مدير عام مكتب وزارة الصحة والسكان في سقطرى الدكتور سعد حمودي، أهمية الصيدلية المركزية في توفير الأدوية بمكان واحد، وهو ما يسهل على المستفيدين منها عناء التنقل من مكان لآخر للاستفادة من خدماتها .. مثمناً دعم السلطة المحلية ممثلةً بمحافظ سقطرى للصيدلية المركزية.

رافق محافظ سقطرى، مدير أمن سقطرى العقيد فائز طاحس، ومستشار محافظ سقطرى لقطاع الشباب عبدالسلام الجمحي ومديرة التنسيق التغدوي الدكتوره زمرم علي.