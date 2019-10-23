لحج.. إقرار شراء آليات لقطاعي الزراعة والنظافة وتوريد شبكة مياه

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

الخليج 365 - لحج

أقرت اللجنة الفرعية للمناقصات والمزايدات بمحافظة لحج، خلال اجتماعها برئاسة محافظ لحج قائد اللواء 17 مُشاة رئيس اللجنة اللواء الركن أحمد عبدالله تُركي، شراء آليات لقطاعي الزراعة والري والنظافة والتحسين وتوريد شبكة جديدة لمياه الشرب.



وجاء قرار اللجنة بحضور أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة لحج، وتضمن شراء شيولات لقطاعي الزراعة والنظافة عن طريق الأمر المباشر بمواصفات الجودة الصناعية العالية، وذلك طبقاً للقانون وبموجب استيفاء شروط تقديم عروض المناقصات، كما تضمن قرار اللجنة، توريد شبكة حديثة لمياه الشرب النقية لمنطقتي صبِر وامجرباء بمديرية تبن في لحج.

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ووجه محافظ لحج، مدراء عموم مديريات لحج بعدم الصرف المالي من البرامج الاستثمارية للمديريات، وعدم اعتماد أي منها إلا بعد موافقة المجلس المحلي لمحافظة لحج ومكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي في لحج.

وشدد المحافظ تُركي، على ضرورة تعاون أعضاء اللجنة لما فيه تحقيق الطفرة التنموية الشاملة لمواطني محافظة لحج في جميع القطاعات الحيوية المهمة.