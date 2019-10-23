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احباط محاولة تسلل حوثية في الملاحيظ بصعدة
الأربعاء 23 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
أحبطت قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران ومدفعية التحالف، محاولة التفاف وتسلل لميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة الملاحيظ بمحافظة صعدة.
وقال قائد محور مران قائد الوية العروبة اللواء عبدالكريم السدعي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان مليشيا الحوثي حاولت الالتفات والتسلل عن طريق محورين من جبل "تويلق" في ميمنة الجبهة شمالاً وجبل "القمامة" في الميسرة جنوباً، وقاموا بتعطيل كافة اجهزة الاتصالات والتشويش عليها واسفرت المعارك عن تكبيد المليشيا الكثير من الخسائر الفادحة بالعتاد والارواح.
وأشار الى ان قوات الجيش الوطني تقدمت وسيطرت على تبة "البروكية" على مشارف مركز مديرية الظاهر.
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