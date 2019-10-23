بلادنا تشارك في مؤتمر مراكش الدولي للعدالة بالمغرب

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

بدأت الثلاثاء بمدينة مراكش المغربية مؤتمر مراكش الدولي للعدالة بمشاركة 83 دولة من ضمنها اليمن.



ويمثل اليمن في المؤتمر، السفير عزالدين الاصبحي ورئيس محكمة استئناف محافظة لحج القاضي محمد الجنيدي ورئيس محكمة استئناف الضالع القاضي محسن أبوبكر.

ويناقش المؤتمر على مدى يومين قضايا العدالة والاستثمار.

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وأوضح السفير الاصبحي ان مشاركة اليمن الفاعلة في الملتقي الدولي للمرة الثانية في مراكش هو تأكيد عل على اهتمام اليمن بترسيخ اسس العدالة كونها حجر الزاوية لأي استقرار وتنمية.

كما أن مشاركة وفد اليمن الذي ضم ممثلين عن وزارة العدل والسلطة القضائية، فرصه حقيقية لتبادل الخبرات وتعزيز القدرات المشتركة وإيجاد تعاون فاعل مع اكبر تجمع لممثلي السلطة القضائية من 83 دولة يلتقون اليوم في المؤتمر.

والتقى الوفد اليمني على هامش المؤتمر، بوزير العدل المغربي الدكتور محمد بن عبدالقادر ووزير حقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان المغربي الدكتور مصطفى الرميد.