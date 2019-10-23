شكرا لبحثكم عن خبر بعد خلافه مع الحوثي.. ”مؤتمر صنعاء” يتراجع عن قرار تجميد العضوية ويحصرها بهذه المناصب ”تفاصيل” والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - علق قيادي مؤتمري بارز حول المناصب التي يشملها قرار تجميد العضوية في حكومة الحوثي.
وقال حسين حازب عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر "جناح صنعاء" والذي يشغل منصب وزير التعليم العالي في حكومة الحوثي غير المعترف بها، أن "قرار اللجنة العامة للموتمر الشعبي العام لا يسري على أمين العاصمة والمحافظين والسلطات المحلية وما دون الوزراء".
وكانت اللجنة العامة لمؤتمر صنعاء المتحالف مع الحوثيين، قررت يوم الأحد، تجميد عضوية الحزب في المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، وكذك الحكومة ومجلسي النواب والشورى، وجميعها جهات غير معترف بها دولياً.
وعللت اللجنة قرار التجميد، بسبب إفراج الحوثيين عن متهمين بقضية تفجير دار الرئاسة خلال محاولة إغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعدد من قيادات الدولة.
الشيخ حسين حازب
@husseinhazeb
قرار اللجنة العامة للموتمر الشعبي العام
لا يسري على امين العاصمة والمحافظين والسلطات المحلية وما دون الوزراء..
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1:31 PM - Oct 22, 2019
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