شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يستحدثون فقرة جديدة في الإذاعة المدرسية قبل النشيد الوطني وتحية العلم.. وثيقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فرضت مليشيا الحوثي الانقلابية فقرة جديدة في الإذاعة المدرسية ، على كل المدارس في مناطق سيطرتها.

وألزمت المليشيا مدراء المدارس بفقرة إنشادية في الإذاعة "طلع البدر علينا" بلحنها الرئيسي، قبل النشيد الوطني وتحية العلم.

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ووجهت المليشيا المدراس ببدء تنفيذها من الآن وحتى الانتهاء من احتفالات المولد النبوي الشريف.