شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يستحدثون فقرة جديدة في الإذاعة المدرسية قبل النشيد الوطني وتحية العلم.. وثيقة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - فرضت مليشيا الحوثي الانقلابية فقرة جديدة في الإذاعة المدرسية ، على كل المدارس في مناطق سيطرتها.
وألزمت المليشيا مدراء المدارس بفقرة إنشادية في الإذاعة "طلع البدر علينا" بلحنها الرئيسي، قبل النشيد الوطني وتحية العلم.
ووجهت المليشيا المدراس ببدء تنفيذها من الآن وحتى الانتهاء من احتفالات المولد النبوي الشريف.
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