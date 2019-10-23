المهرة تختتم الورشة التدريبية حول الصحافة الحساسة

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

الخليج 365 - المهرة

اختتمت مؤسسة تعايش للحقوق والتنمية، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، الورشة التدريبية حول الصحافة الحساسة للنزاعات.



واستهدفت ٢٤ متدربا من العاملين في المجال الإعلامي بالمهرة، لاكسابهم مفاهيم ومعارف عن آليات التغطية الصحافة الحساسة للنزاعات والحروب.

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وأشاد أمين عام المجلس المحلي بالمهرة، سالم نيمر، بالورشة التدريبية، التي تساهم في تحسين وتطوير الواقع الإعلامي في نقل الحقيقة والأوضاع بمصداقية ومسؤولية، مؤكدا حرص السلطة المحلية على تقديم الدعم والتسهيلات لمثل هذه الورش والدورات التدريبية.

من جهته ذكر مدير مؤسسة فريدريش إيبرت باليمن، محمود قياح، أن المؤسسة ستستهدف في برامجها التدريبية جميع المحافظات اليمنية، لما يلعبه الإعلام من دور في صناعة السلام وترشيد الخطاب الإعلامي.