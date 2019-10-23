محافظ أبين يزور المقاومة والجيش في جبهة ثرة

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

الخليج 365 - أبين

قام محافظ أبين قائد محور أبين اللواء ركن أبوبكر حسين، بزيارة مواقع أبطال جبهة ثرة ورجال المقاومة والجيش بقيادة العميد طه حسين الذين يسطرون أروع الملاحم البطولية والتضحيات في صد قوات الحوثي الانقلابية المارقة.



ونقل محافظ أبين، للأبطال تحايا فخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأشاد المحافظ حسين، بالدور البطولي الذي يقوم به المقاتلون في جبهات القتال ضد مليشيات الحوثي المتمردة على الشرعية الدستورية ومخرجات الحوار الوطني ومشروع الدولة الاتحادية.

وثمن دعم ومساندة قوات تحالف دعم الشرعية لوقف مشروع التمدد الحوثي المدعوم من دولة إيران والذي يشكل خطرا على المنطقة العربية ككل.

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من جانبه أكد قائد اللواء ١٠٣ محمد القملي، أهمية زيارة قائد محور أبين إلى جبهة ثرة لتلمس هموم واحتياجات ومتطلبات رجال المقاومة والجيش في مواقع الشرف والبطولة، كونها ستساهم في رفع معنويات جميع المقاتلين.

وحيا القملي، صمود المقاتلين المناضلين في جبهة ثرة أمام المليشيات المتمردة، وحثهم على مواصلة الانتصارات وأداء مهامهم الوطنية الملقاة على عاتقهم.

بدوره رفع رئيس عمليات جبهة ثرة عبدالله الوليدي، أسمى آيات الشكر لفخامة رئيس الجمهورية لما يقدمه من دعم لمقاومة العدو الحوثي في جبهة ثرة، وكذا شكر الوليدي، محافظ أبين على الزيارة وتلمس أحوال الأفراد ودعمهم السخي ماديا ومعنويا وإشعال حماسهم ورفع معنوياتهم.