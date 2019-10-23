مكتب التربية في الجوف يتسلم دفعة أولى من الكتاب المدرسي

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

الخليج 365 - الجوف

تسلم مكتب التربية والتعليم بمحافظة الجوف اليوم الدفعة الاولى من المنهج المدرسي المطبوع على نفقة السلطة المحلية بحضور وكيل المحافظة المهندس عبدالله الحاشدي ومدير مكتب المالية علي سيف.



وبلغت الدفعة الاولى 82 الف كتاب للصفوف من الرابع وحتى الصف التاسع.

وكانت السلطة المحلية قد ابرمت عقدا مع احدى المطابع لطباعة المناهج المدرسية منتصف سبتمبر المنصرم بكلفة 240 مليون ريال.

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وعلى صعيد متصل، دشن مكتب المالية بمحافظة الجوف الدورة التدريبية في مجال اعداد الموازنة العامة وفقا للتبويب الاقتصادي بحضور وكيل المحافظة المهندس عبدالله الحاشدي.

وفي التدشين اكد وكيل المحافظة اهمية التدريب والتأهيل في المجال المالي والاستفادة من الانظمة والآليات الحديثة في الجوانب المالية مشيدا بمكتب المالية على اقامة مثل هذه الدورات التأهيلية.

واشار الحاشدي إلى أن المال هو عصب الحياة ويتوقف تنظيمه وترتيبه من قبل الجهات المالية المعنية بالطريقه المثلى.

من جانبه أوضح مدير مكتب المالية علي عبدالله سيف أن الدورة تستهدف 30 مشاركا يمثلون المكتب والشؤن المالية في الجهات الحكومية بالمحافظة مشددا على تظافر الجهود و الاستفادة من الدورة لما فيه من تطوير وتأهيل للقدراتر لدى الكادر المالي بالمحافظة.