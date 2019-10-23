وزير الداخلية يناقش الجوانب الأمنية بوادي وصحراء حضرموت

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

الخليج 365 - سيئون

ناقش اجتماع موسع عُقد اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، مع القيادات الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، عدداً من القضايا والمواضيع المتعلقة بالجوانب الأمنية والترتيبات اللازمة لتعزيز دور قوات الأمن بالوادي والصحراء.



وعقد الاجتماع بمشاركة وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، ووكيل وزارة الداخلية لقطاع المناطق الشرقية اللواء سعيد العامري، ومدير عام الأمن والشرطة بالوادي والصحراء العميد مبارك العوبثاني ومدراء الإدارات الأمنية بالوادي والصحراء.

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وتعرف الوزير الميسري، من القيادات الأمنية إلى شرح حول المشاكل والصعوبات التي تعترض سير عمل وأداء الأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت، وجرى مناقشة السُبل الكفيلة بوضع الحلول والمعالجات اللازمة لتلك المشاكل.

وأكد الوزير الميسري، على ضرورة تضافر الجهود لتعزيز دور قوات الأمن بما يمكنها من أداء مهام عملها في تثبيت الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين .. مشيداً بالجهود التي تبذلها السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد جرّاء الانقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية والأحداث التي تفتعلها بعض القوى بغية خلط الأوراق وعرقلة جهود الشرعية في إنهاء الانقلاب وتطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة.

ووجه بتنفيذ العديد من المشاريع الأمنية الهامة ومنها توسعة السجن المركزي، وإعادة تأهيل إدارة الأمن بمديرية تريم، وبناء إدارة الأمن بوادي العين بمديرية حورة، ومشروع إعادة تأهيل إدارة أمن منطقة حورة، كما وجه بمعالجة كافة الصعوبات التي تعترض سير العمل الأمني .. مؤكدا على ضرورة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والنيابة والقضاء بشأن القضايا المرفوعة واستكمال إجراءاتها القضائية.