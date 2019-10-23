بن حبريش يطلع على أنشطة اللجنة الوطنية للمرأة

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

اطلع وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش العليي ، اليوم ، على انشطة اللجنة الوطنية في بناء القدرات والتوعية بقضايا المرأة والحقوق والتمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية.



Advertisements

وتعرف وكيل أول حضرموت من رئيسة فرع اللجنة فائزة بامطرف على البرامج الذي نفذتها اللجنة بالتنسيق مع شركاء التنمية ومن بينها مشاريع الانعاش المبكر لتأهيل المرأة (مهنتي2) والنجاحات التي حققتها بالإضافة إلى الشراكة مع المنظمات الدولية،وأوضاع المرأة بالمحافظة والظروف التي تؤثر عليها وأهمية مشاركتها في البناء التنموي والسلام والاستقرار .

وأعرب بن حبريش عن ارتياحه لنشاط ودور فرع اللجنة الوطنية للمرأة وجهوده في توفير الفرص للنهوض بأوضاع المرأة بالمحافظة وتعزيز حضورها ومشاركتها في الحياة العامة.