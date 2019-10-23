اخبار الخليج / اخبار اليمن

بن حبريش يطلع على أنشطة اللجنة الوطنية للمرأة

0 نشر
اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

بن حبريش يطلع على أنشطة اللجنة الوطنية للمرأة

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

بن حبريش يطلع على أنشطة اللجنة الوطنية للمرأة

الخليج 365 - المكـلا

اطلع وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش العليي ، اليوم ، على انشطة اللجنة الوطنية في بناء القدرات والتوعية بقضايا المرأة والحقوق والتمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية.

 

Advertisements

وتعرف وكيل أول حضرموت من رئيسة فرع اللجنة فائزة بامطرف على البرامج الذي نفذتها اللجنة بالتنسيق مع شركاء التنمية ومن بينها مشاريع الانعاش المبكر لتأهيل المرأة (مهنتي2) والنجاحات التي حققتها بالإضافة إلى الشراكة مع المنظمات الدولية،وأوضاع المرأة بالمحافظة والظروف التي تؤثر عليها وأهمية مشاركتها في البناء التنموي والسلام والاستقرار .

 

وأعرب بن حبريش عن ارتياحه لنشاط ودور فرع اللجنة الوطنية للمرأة وجهوده في توفير الفرص للنهوض بأوضاع المرأة بالمحافظة وتعزيز حضورها ومشاركتها في الحياة العامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بن حبريش يطلع على أنشطة اللجنة الوطنية للمرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا