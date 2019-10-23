تدشين دورة تدريبية خاصة بممارسة التصنيع الدوائي الجيد بالعاصمة عدن الأربعاء 23 أكتوبر 2019 الخليج 365 - عدن بدأت بالهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالعاصمة المؤقتة عدن ، اليوم ، فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بممارسة التصنيع الدوائي الجيد بمشاركة كوادر صيدلانية وفنية من منتسبي الهيئة.

Advertisements وتهدف الدورة علی مدی اسبوعين اكساب المشاركين معارف علمية ومفاهيم عن الجودة وتفاصيل ممارسة التصنيع الجيد وخطواتها والقوانيين والتشريعات المنظمة للصناعة الدوائية والاجراءات الواجب اتباعها عند التفتيش علی مصانع الادوية المحلية والخارجية والتأكد من مطابقتها للشروط والمعايير. وحث المدير العام التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالقادر الباكري ، المشاركين الاستفادة من مفردات الدورة وعكس مفاهيمها علی صعيد الواقع العملي.

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