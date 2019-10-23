الشميري يناقش مع مسؤول اندونيسي أوضاع الطلاب اليمنيين الأربعاء 23 أكتوبر 2019 الخليج 365 - متابعات ناقش سفير بلادنا لدى اندونيسيا الدكتور عبدالغني الشميري، اليوم ، مع رئيس مكتب التخطيط والتعاون الخارجي بوزارة التعليم والثقافة الاندونيسية الدكتور جوجوت سوهاروتو، أوضاع الطلاب اليمنيين الدارسين في الجامعات الاندونيسية الحكومية والخاصة، والتسهيلات المقدمة لهم.

وتطرق السفير الشميري الى الترتيبات اللازمة لإنشاء مدرسة يمنية في جاكرتا تواكب التطلعات لأبناء الجالية اليمنية ذات معايير دولية تلبي حاجة أبناء الجالية..مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقات التعليمية والبحثية والتبادل الثقافي والأكاديمي بين بلادنا واندونيسيا Advertisements من جانبه اكد المسؤول الاندونيسي دعم وتعزيز التبادل العلمي والثقافي بين البلدين الشقيقين..مبدياً موافقة اندونيسيا على منح المدرسة اليمنية في جاكرتا التسهيلات اللازمة. حضر اللقاء مسؤول الشؤون السياسية بالسفارة سكرتير ثالث احمد البكري، و نائب مدير دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الاندونيسية مسئول ملف اليمن المستشار كالديرون دالمونث.

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