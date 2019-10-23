الوزير العناني يتفقد محطة التوليد بالغيظة ويطلع على أوضاع مؤسسة الكهرباء

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

الخليج 365 - المهرة

تفقد وزير الكهرباء الطاقة المهندس محمد العناني، ومعه الأمين العام للمجلس المحلي بالمهرة، سالم نيمر، اليوم، سير العمل في محطة التوليد المركزية بمدينة الغيظة.



واستمع من مدير فرع مؤسسة الكهرباء بالمحافظة، محمد على ، على الأوضاع العامة بالمحطة والقدرة التوليدية وأبرز الصعوبات والعوائق والحلول المقترحة لتحسين الخدمة.

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وترأس الوزير اجتماعا مع قيادة فرع مؤسسة الكهرباء، لمناقشة الوضع العام للكهرباء بالمحافظة، وآليات المعالجة الطارئة للأضرار التي لحقت مؤسسة الكهرباء ومحطاتها جراء إعصار "لبان"، وإجراءات تحسين الخدمة بما يتناسب مع الطلب المتزايد ونمو السكان والانتعاش الصناعي.

وأكد الوزير حرص الحكومة على توفير احتياجات مؤسسة الكهرباء بالمهرة والمحطات ومعالجة المعوقات التي تواجهها..مشيراً إلى أنه اطلع على وضع محطة التوليد بالغيظة التي تنتج 14.5 ميجا وات، وناقش استعدادات وترتيبات الصيف القادم ورفع الخطط والدراسات لتحسين الخدمة.. موضحا بأن الوزارة ستعد خطة لتطوير كهرباء المهرة.

وقال "نحن في مرحلة الحلول الطارئة والمعالجات الاستراتيجية تحتاج إلى فترات أطول، وعملية عدادات الدفع المسبق يجب أن تطبق في المحافظة"، مضيفا بان البلاد تعاني منذ عقود من عجز توليد الكهرباء، وقد فاقمت مليشيا الحوثي الانقلابية المشكلة".