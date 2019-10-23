إقرار تشكيل غرفة عمليات مشتركة بمحافظة شبوة الأربعاء 23 أكتوبر 2019 الخليج 365 - شبوة اقر اجتماع امني عقد ، اليوم ، بمحافظة شبوة برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق ، تشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم مختلف الالوية والوحدات العسكرية والامنية بالمحافظة وقوات التحالف.

Advertisements وناقش الاجتماع جملة من القضايا الاساسية المرتبطة بتشكيل غرفة العمليات والاهداف الامنية المناطة بها ،واحتياجاتها الضرورية لعملها الامني المشترك. وأكد الوكيل لمروق على اهمية تشكيل غرفة العمليات المشتركة..منوها بدورها في ادارة وضبط المشهد الامني بالمحافظة وتبادل المعلومات في حينها وتوحيد وتنسيق جهود مختلف قواتها واجهزتها الامنية من اجل تعزيز سبل الامن والاستقرار.. مشيدا بيقظة رجال الامن ودورهم في محاربة الجريمة والقبض على عديد من المطلوبين أمنياً..مبدئيا استعداد قيادة المحافظة توفير المقومات الاساسية لعملها الأمني.

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