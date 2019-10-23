تحذيرات وزارية من تداول شائعات حول وثائق وقرارات تعيين مزورة

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

الخليج 365 - متابعات

حذر مصدر مسؤول برئاسة مجلس الوزراء من تداول او التعامل مع مذكرات ووثائق مزورة تحمل توقيع مزور عن رئيس الوزراء وأختام مزورة للجهات الرسمية.



وأكد المصدر،ان رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وجه الجهات المختصة بالتحقيق في الوثائق المزورة التي تم نشرها مؤخرا، وملاحقة وتتبع مصادرها واحالة من اقدم على هذه الممارسات الى الاجهزة القضائية المختصة. مشددا على ضرورة ضبط من ينتحلون صفات رسمية ليست لهم، وعدم التعاطي مع المواقف والتصريحات الصادرة عنهم.

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كما شدد المصدر على التحقق وعدم الانجرار وراء تصديق هذه الوثائق المزورة والتي يحاول من يقفون ورائها إحداث مماحكات تؤثر على وحدة الصف الداخلي الوطني في مواجهة التمرد والانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.

واوضح المصدر ان اي قرارات تعيين صادرة عن رئيس مجلس الوزراء والحكومة بشكل عام يتم نشرها وإبلاغها عبر القنوات والاطر الرسمية.