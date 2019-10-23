لقور: الانتقالي يمهل الحكومة فترة محدودة للتوقيع على مبادرة حوار جدة

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الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
الخليج 365 - عدن
أمهل المجلس الانتقالي الجنوبي الحكومة اليمنية ولجنة الوساطة مده محدودة للتعاطي مع مبادرة حوار جدة والتوقيع على المسودة النهائية .
وقال الاكاديمي الدكتور حسين لقور في تغريده كتبها على موقع التواصل “تويتر” : وفد الإنتقالي يمهل فريق الشرعية و لجنة الوساطة أياما معدودة كي يعطوا رأيا نهائيا في المبادرة التي قدمها التحالف منذ أكثر من شهر.
واضاف "بن عيدان" بعدها سيكون المجلس الانتقالي الجنوبي قد أوفى بإلتزامه تجاه التحالف و الرأي العام ببذل كل جهد من أجل إنجاح مهمة التحالف و الدول الراعية.
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