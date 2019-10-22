يمنية ضمن أكثر 100 امرأة مؤثرة حول العالم... تعرف عليها

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

المحامية اليمنية سماح سبيع

الخليج 365

كشفت البي بي سي عن قائمة تضم أكثر 100 امرأة ملهمة ومؤثرة حول العالم خلال عام 2019.



وقد ركزت القائمة على سؤال " كيف سيكون المستقبل إذا تم قيادته من قبل النساء؟"

وتضم تلك القائمة مجموعة متنوعة من النساء من النشطاء ومن عالم الرياضة والترفيه والصحافة والعلوم، بما في ذلك الناشطة في مجال التغير المناخي جريتا ثونبرج ، وأسرع امرأة بريطانية في التاريخ دينا آشر سميث وعضوة الكونغرس الأمريكي ألكسندريا أوساسيو كورتيز.

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ومن بينها أيضا المحامية اليمنية سماح سبيع، حيث تقدم سماح الدعم القانوني لأهالي المعتقلين والمختفين قسريا وضحايا التعذيب. وقد تمكنت مع فريقها هذا العام من خلال عملها مع منظمة مواطنة لحقوق الإنسان من لم شمل بعض هذه العائلات.

ولا تتوقف سماح عن النداء والمطالبة بإطلاق سراح الأطفال الذين لا يزالون رهن الاحتجاز، وبعدم حرمانهم من حق التعليم.

ووفقا لبي بي سي " قاد معظم أفراد القائمة حركة التغيير بدلا عن النساء في كل مكان. لقد أعطونا رؤيتهم حول كيف ستكون الحياة في 2030"

وفيما يلي تلك القائمة التي تضم أكثر 100 امرأة ملهمة حول العالم:-

- بريشاس آدمز ، راقصة باليه ، الولايات المتحدة. - بارفينا أهنجر ، ناشطة في مجال حقوق الإنسان ، كشمير الخاضعة للإدارة الهندية. - بييرا أيلو ، سياسية ، إيطاليا. - جاسمين أكتر ، لاعبة كريكيت ، المملكة المتحدة وبنغلاديش. - منال الضويان ، فنانة ، المملكة العربية السعودية. - كيميا علي زاده ، رياضية، إيران. - العنود الشرخ ، ناشطة في مجال حقوق المرأة ، الكويت. - مروة السبوني ، مهندسة معمارية ، سوريا. - رضا الطبولي ، ناشطة سلام ، ليبيا. - تاباتا أمارال ، عضوة الكونغرس ، البرازيل. - ياليتزا أباريسيو ، ممثلة وناشطة في مجال حقوق الإنسان ، المكسيك. - داينا آش ، ناشطة ثقافية ، لبنان. - دينا آشر سميث ، رياضية ، المملكة المتحدة. - مي أونغ ، مدير مشروع في ناسا ، الولايات المتحدة. - نيشا أيوب ، ناشطة في مجال المتحولين جنسياً ، ماليزيا. - جوديث بكريا ، مزارعة ، أوغندا. - آية بدير ، سيدة أعمال ، لبنان. - دمانماندا بايخوني ، راهبة ، تايلاند. - مابيل بيانكو ، طبيبة ، الأرجنتين. - راية بيدشري ، معلمة ، إيران. - كاتي بومان ، عالمة ، الولايات المتحدة. - سناد بيرك ، ناشطة لزوي الاحتياجات الخاصة، أيرلندا. - ليزا كامبو-إنجلشتاين ، عالمة أخلاقيات البيولوجيا ، الولايات المتحدة. - سكارليت كورتيس ، كاتبة وناشطة ، المملكة المتحدة. - ايلا دايش، ناشطة في مجال حماية البيئة ، المملكة المتحدة. - شاران داليوال ، فنانة وكاتبة ، المملكة المتحدة. - سلوى عيد ناصر ، رياضية ، نيجيريا-البحرين. - رنا القليوبي ، رائدة في مجال الذكاء الاصطناعى ، مصر. - ماريا فرناندا إسبينوزا ، الجمعية العامة للأمم المتحدة ، إكوادور. - لوسيندا إيفانز ، ناشطة في مجال حقوق المرأة ، جنوب إفريقيا. - الأخت جيرارد فرنانديز ، راهبة الروم الكاثوليك ، سنغافورة. - بيثاني فيرث ، السباحة البارالمبية ، المملكة المتحدة. - أول فيشر ، ناشطة للمتحولين جنسيا ، أيسلندا. - شيلي آن فريزر برايس ، رياضية ، جامايكا. - ظريفة غفاري ، رئيس بلدية ، أفغانستان. - جليلة حيدر ، محامية ، باكستان. - تايلا هاريس ، لاعبة كرة قدم وملاكمة ، أستراليا. - هولي ، ناجية من الاتجار بالجنس ، الولايات المتحدة. - هوانغ وينسي ، ملاكمة محترفة ، الصين. - لوتشيتا هورتادو ، فنانة ، فنزويلا. - يومي إيشيكاوا ، مؤسس عريضة مكافحة الكعب # كوتو ، اليابان. - أسماء جيمس ، صحفية وناشطة ، سيراليون. - أرانيا جوهر ، شاعرة ، الهند. - كاترينا جونستون زيمرمان ، عالم أنثروبولوجيا ، الولايات المتحدة. - غادة قدودا ، مهندسة ، السودان. - آمي كارل ، عالمة بيولوجية ، الولايات المتحدة. - أحلام خضر ، زعيمة احتجاجات ، السودان. - فيونا كولبينجر، راكبة دراجات ، ألمانيا. - هيوري كون ، مصارع السومو ، اليابان. - أسطة لام ، خبيرة تمويل المشاريع الصغيرة ، موريتانيا. - سو يونج لي ، عالمة نفسية في الطب الشرعي ، كوريا الجنوبية. - فاي فاي لي ، رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ، الولايات المتحدة. - إريكا لوست ، مخرجة أفلام ، السويد. - لورين ماهون ، ناشطة في مجال مكافحة السرطان ومشاركة في استضافة بودكاست أنت ، أنا والبيج سي ، المملكة المتحدة - جولي مكاني ، طبيبة وعالمة ، تنزانيا. - ليزا مانديماكر ، مصممة المضاربة ، هولندا. - جيمي مارغولين ، ناشطة في مجال تغير المناخ ، الولايات المتحدة. - فرانسيا ماركيز ، داعية حماية البيئة ، كولومبيا. - جينا مارتن ، المملكة المتحدة. - سارة مارتينز دا سيلفا ، استشاري أمراض النساء والتوليد ، المملكة المتحدة. - رجا مزيان ، مطربة ، الجزائر. - سوسميتا موهانتي ، رائدة فضاء ، الهند. - بنديكت مونديل ، سيدة أعمال في مجال الأغذية الطازجة ، جمهورية الكونغو الديمقراطية. - سوبالاكشمي ناندي ، خبير المساواة بين الجنسين ، الهند. - ترانج نغوين ، حماية البيئة ، فيتنام. - فان ثي نجوين ، فيتنام. - ناتاشا نويل ، خبيرة اليوغا ، الهند. - ألكسندريا أوساسيو كورتيز ، عضو الكونغرس ، الولايات المتحدة. - فريدة عثمان ، سباحة ، مصر. - اششاريا بيريس ، مصممة ، سريلانكا. - دانيت بيليغ ، مصممة ، إسرائيل. - أوتم بلتيير ، داعية للمياه النظيفة ، كندا. -سويتفنيا بسبا ليستاريا ، غواص وناشطة بيئية ، إندونيسيا. - ميغان رابويني ، لاعبة كرة قدم ، الولايات المتحدة. - أنجالي رؤوف ، كاتبة ، المملكة المتحدة. - شارلين رن ، داعية المياه النظيفة ، الصين. - ماريا ريسا ، صحفية ، الفلبين. - جميلة ريبيرو ، كاتبة وناشطة من أجل المساواة ، البرازيل. - جواهر روبل ، حكم ، المملكة المتحدة - الصومال. - نجاة صليبا ، أستاذة كيمياء ، لبنان. - نانجيرا سامبولي ، خبيرة المساواة الرقمية ، كينيا. - زهرة سايرز ، عالمة ، تركيا. - هيفاء سديري ، سيدة أعمال ، تونس. - نور شاكر ، عالمة كمبيوتر ، سوريا. - بونيتا شارما ، مبتكرة ، نيبال. - فاندانا شيفا ، داعية بيئية ، الهند. - براغاتي سينغ ، طبيبة ، الهند. - ليوبوف سوبول ، ناشطة في مكافحة الفساد ، روسيا. - سماح سبيع ، محامية ، اليمن. - كاليستا سي ، كاتبة سيناريو ومنتجة ، السنغال. - بيلا ثورن ، ممثلة ومخرجة ، الولايات المتحدة. - فيرونيك توفينوت ، طبيبة ، تشيلي. - غريتا ثونبرغ ، ناشطة في مجال تغير المناخ ، السويد. - باولا فياريال ، مبرمجة كمبيوتر ، المكسيك. - إيدا فيتالي ، شاعرة ، أوروغواي. - بيورتي واكو ، مدربة في كيفية تحسين نمط الحياة ، أوغندا. - مارلين وارنج ، خبيرة اقتصادية وبيئية ، نيوزيلندا. آمي ويب ، الولايات المتحدة. سارة ويسلين ، صحفية ، فنلندا. - جينا زورو ، باحثة الدين ، الولايات المتحدة.