"الخليج 365" يكشف حقيقة إنهاء الهلال الإماراتي لنشاطه الإغاثي في عدن

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

الخليج 365 - خاص

كشف عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي، عن أبرز الأكاذيب التي روج لها إعلام الإخوان خلال الأيام الأخيرة.

ورصد "الخليج 365" منشورا للعولقي، ننشره كما ورد:

الإشاعات:

١- مغادرة الإمارات اليمن. ٢- إنهاء الهلال الأحمر الإماراتي لنشاطه الإغاثي في عدن. ٣- فشل حوار جدة. ٤- اشتراط هادي مغادرة الإمارات قبل أي تسويات.

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الحقائق كالآتي:

١- الإمارات لم تغادر وما حدث يأتي في إطار إعادة الانتشار لقوات التحالف ولا علاقة للحوار أو الشرعية بذلك.

٢- الهلال الأحمر الإماراتي سيواصل دوره الإغاثي والإنساني في عدن، عبر فريق محلي كما جرت العاده وستؤكد الأيام القليلة القادمة هذه الحقيقة.

٣- الحوار مستمر والتصريحات الرسمية للطرفين تؤكد ذلك.

٤- لم يطلب هادي مغادرة أحد ومشاركة أي عضو في التحالف العربي أو مغادرته شأن خاص بالتحالف بقيادة السعودية الداعية لهذا التحالف.

خلاصة هذه الأكاذيب ان الإخوان يتحدثون باسم هادي بما يخدم أجندتهم السياسية لكن عند الفشل فالمسؤولية يتحملها هادي وحده وقريباً ستشاهدون استهدافه بحملة مسعورة من مطابخهم.