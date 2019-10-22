ثالث هجوم مسلح لمقر المجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

الخليج 365 - خاص

هاجمت مجموعة مسلحة مساء اليوم، مقر القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت .



وتبادلت حراسة المقر اطلاق النار مع المسلحين الذين كانوا على متن سيارتين، وأجبروهم على الفرار .

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وأثنى رئيس القيادة المحلية للمجلس بالمحافظة على الموقف البطولي لحراسات المقر الذين تصدوا للارهابيين ، واجبروهم على الفرار.

وطالب الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر قيادات الأجهزة الأمنية بالمحافظة بمزيد من اليقظة والاسراع باتخاذ الاجراءات اللازمة لملاحقة المجرمين، وعدم تركهم يفلتون من العقاب .

مؤكدا أن هذه الجريمة لاتستهدف فقط المجلس الانتقالي ومقره، بل تستهدف الأمن والسلم الذي تنعم به المحافظة .. مشيرا إلى أن الحادثة تمثل تجربة اختبار للقوى الأمنية وردة فعلها وقدرتها على ملاحقة الارهابيين والمخربين .

يذكر أن هذه ثالث حادثة هجوم مسلح يتعرض لها مقر المجلس خلال شهرين، وجميعها، بفضل الله ولطفه، لم تسفر عن ضحايا.