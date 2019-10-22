أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء، الموافق 22 اكتوبر/ تشرين الأول 2019، وهي كالتالي:



إحباط محاولة تجسس حوثية بطائرة مسيرة شمال الضالع https://www.elyamnelaraby.com/428697/ جمارك عدن تدشن منح شهادة المشغل الإقتصادي للتاجر الموثوق https://www.elyamnelaraby.com/428709/ قوات الشرعية تستهدف رتلاً عسكرياً للميليشيات في كتاف البقع بصعدة https://www.elyamnelaraby.com/428721/ القاضي شاكر بنش : الإمارات كانت ولازالت عنواناً للعطاء والوفاء https://www.elyamnelaraby.com/428724/ سياسي جنوبي يكشف عن مهلة منحها الإنتقالي للشرعية ولجنة الوساطة في حوار جدة https://www.elyamnelaraby.com/428730/ العناني يستبعد أي معالجات إستراتيجية لمشكلة الكهرباء في اليمن في الوقت الحالي https://www.elyamnelaraby.com/428733/ ننشر جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية غداً الأربعاء https://www.elyamnelaraby.com/428737/ وزير التعليم العالي يطلع على الحملة الطبية لجراحة القلب المفتوح بالمكلا https://www.elyamnelaraby.com/428745/ "النقيب" يكشف لــ "الخليج 365" آخر المستجدات في جبهات الضالع https://www.elyamnelaraby.com/428746/ رئيس الوزراء : اتفاق ستوكهولم مثل اختبار جدي لنوايا الميليشيا بشأن السلام https://www.elyamnelaraby.com/428748/ رئاسة الوزراء تحذر من وثائق وقرارات تعيين مزورة https://www.elyamnelaraby.com/428753/ “العناني” يرأس إجتماعا لقيادة السلطة المحلية بالمهرة لمناقشة أوضاع الكهرباء https://www.elyamnelaraby.com/428757/ رئيس هيئة مكافحة الفساد : هناك تحفظ بالإعلان عن مخرجات حوار جدة وتحركات مشبوهة من الشرعية https://www.elyamnelaraby.com/428758/ "تنمية المرأة" بالمهرة تدشن مكرمة المحافط المالية للأسر المنتجة https://www.elyamnelaraby.com/428761/ الأسد يناقش مع مكتب الأشغال بالمهرة شق وحدات جوار بمديرية حصوين https://www.elyamnelaraby.com/428765/ بن حبريش يناقش أوضاع النظافة والتحسين بساحل حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/428767/ مراقبون "لليمن العربي": اليوم ترحل الإمارات ودولة الجنوب لأهلها والوحدة ليست بالقوة https://www.elyamnelaraby.com/428768/ الإمارات تقدم 40 طناً من المساعدات الإغاثية لسكان شبوة https://www.elyamnelaraby.com/428772/ اختتام دورة الاذاعة المدرسية بمدينة سيئون بوادي حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/428773/ تدشين الحملة الطبية الرابعة لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لدى الكبار بالمكلا https://www.elyamnelaraby.com/428781/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.