المكتب التنفيذي بمديرية تريم يعقد دورته الإعتيادية

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

مدير عام تريم خالد هويدي

الخليج 365 - تريم

عقد المكتب التنفيذي بمديرية تريم يوم الإثنين، دورته الإعتيادية بديوان السلطة المحلية بتريم برئاسة مدير عام تريم المستشار القانوني خالد عوض هويدي.



وفي مستهل اللقاء رحب مدير عام تريم خالد هويدي بجميع أعضاء المكتب مستعرضا انشطة وفعاليات المدير العام خلال الدورتين.

وحول موضوع ضعف الايرادات للمكاتب الايرادية اكد المدير العام ان الامر يتطلب تعزيز الايرادات من خلال حملات توعية ومن خلال اتخاذ الاجراءات بحق الممتنعين او المتقاعسين عن السداد .

Advertisements

وفي الجانب الامني للمديرية اكد المدير العام انه يتم السعي مع مدير الامن لحل الكثير من المشاكل الامنية .

وفيما يخص النزولات الميدانية اكد المدير العام على استمرار النزولات على الاحياء السكنية التي بدأها في حي الردود وتشكيل اللجان المجتمعية من اعيان الحي وتشكيل لجنة مصغرة من الشباب المتعلم تكون عونا لعقال الاحياء السكنية.

كما تم عرض تقرير مكاتب الصحة والسكان والزراعة والري ووحدة النظافة ومكتب الثقافة ومكتب السياحة.

وقد بينت تقارير المكاتب ابرز الأعمال والأنشطة لهذه المكاتب ومامدى تقديمها للخدمات لمواطنين المديرية وأبرز الصعوبات والمستجدات لإدارات المكاتب.

وتم مناقشة جميع المشكلات التي تواجه المكتب،وفي نهاية الاجتماع تم اتخاذ بعض القرارات لما من شانه تحسين العمل في المكاتب.

حضر الاجتماع المهندس محمد عوض هادي الامين العام للمجلس المحلي واعضاء المكتب التنفيذي بالمديرية.