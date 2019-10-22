وزير التعليم العالي يؤكد اهتمام رئيس الجمهورية بمتطلبات حضرموت

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

حسين باسلامة

الخليج 365 - المكـلا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة اهتمام فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بمحافظة حضرموت وتوفير احتياجات التنمية والخدمات وتلبية متطلبات أبنائها .

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وأشار د. باسلامة خلال لقاء عقد اليوم بالمكلا وضم وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي ونائب وزير الادارة المحلية عبدالسلام باعبود والأمين العام المساعد لمجلس الوزراء الدكتور متعب بازياد إلى أن فخامة رئيس الجمهورية خص أبناء حضرموت في خطابه المهم بمناسبة الذكرى الـ ٥٧ لثورة ٢٦ سبتمبر الخالدة بقوله : "نحن معكم وبكم، مشروعنا هو مشروعكم، ومطالبكم حق علينا وسنعمل بكل جهد لتلبية كافة مطالبكم العادلة"، لافتًا إلى ان فخامته وجه الحكومة بالعمل الدؤوب والمتواصل لتلبية كل مطالب حضرموت وأبنائها.

وأشاد الوزير باسلامة بدور قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وتعاون المواطنين في تحقيق النجاحات وتجاوز المعوقات والمشكلات التي تواجه الجوانب الخدمية , وجعل حضرموت إنموذج للأمن والاستقرار.

وفي اللقاء استعرض وكيل أول حضرموت جهود السلطة المحلية والمجتمع في تعزيز جوانب الاستقرار مؤكدًا على ضرورة ايلاء المزيد من الاهتمام بتوفير الخدمات الاساسية وتأتي في مقدمتها احتياجات الكهرباء.

حضر اللقاء وكيل محافظة حضرموت الحكم سالم بن شرمان ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس محمد أحمد العمودي وعدد آخر من المسؤولين.