تدشين الحملة الطبية الرابعة لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لدى الكبار بالمكلا

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

ارشيفية

الخليج 365 - المكـلا

دشنت بمركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب بمدينة المكلا اليوم، الحملة الطبية التطوعية الرابعة لجراحة القلب المفتوح والقسطرة لدى الكبار بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبمشاركة نخبة من أطباء القلب بالسعودية.



وأعرب رئيس الفريق الطبي الدكتور عادل عبدالقادر بن طاش استشاري جراحة قلب الكبار عن الشكر لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على التسهيلات التي قدمها للفريق الطبي الزائر من أجل الوصول لحضرموت , مشيرًا إلى ذلك يؤكد اهتمام قيادة المملكة العربية السعودية بمساعدة اخوانهم في اليمن والتخفيف معاناتهم .

Advertisements

وأشاد بن طاش بما يقدمه مركز نبض الحياة من خدمات لكافة المرضى ومن جميع محافظات اليمن لتصل خدماتهم لكل المرضى وخصوصًا التخفيف من أوجاع ومعاناة مرضى القلب.

وقال : "نشكر الأخوة في مؤسسة القلب ومركزها نبض الحياة وفي مقدمتهم الأخ محمد عوض باشعيب رئيس مؤسسة أمراض القلب والبروفيسور عبدالناصر منيباري مدير مركز نبض الحياة على جهودهم لخدمة المرضى الذين يتوافدون من مختلف محافظات اليمن".

ومن جانبه قال رئيس مؤسسة أمراض القلب الخيرية محمد عوض باشعيب أن الحملة ستستهدف أكثر من 100 مريض من كبار السن والذين سيتم إجراء لهم عمليات قلب مفتوح وقساطر علاجية وتركيب دعامات وتوسعة للصمامات من مختلف محافظات اليمن منوهًا إلى أن مؤسسة أمراض القلب يسعدها احتضان الحملة الرابعة التي يشارك فيها كوكبة ونخبة مميزة من الإختصاصيين المشهود لهم بالكفاءة والأخلاق والذين تحملوا عناء ومشقة السفر ليرسموا البسمة على وجوه المرضى وتخفيف أوجاعهم شاكرًا حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهم المتواصل لليمن في مختلف المجالات.

وكان الفريق الطبي السعودي المكون من الدكتور رضا أحمد صادق أبوالعطا استشاري قسطرة قلب الكبار , والدكتور صالح عبدالله الشلال استشاري قسطرة قلب الكبار , والدكتور عادل عبدالقادر بن طاش استشاري جراحة قلب الكبار , وصالح بن علي الدهيمان فني عمليات قد وصل ظهر اليوم إلى مدينة المكلا .