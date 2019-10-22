شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد من هي الفتاة المراهقة التي اختارها الوليد بن طلال زوجة له ..«فيديو وصور» والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لزواج الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال ، الذي أعلن عنه مؤخرا واثار ضجة عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي .

وكشف الفيديو زواج (أميرة الطويل) من الأمير (الوليد بن طلال) وكان يكبرها بـ 28 عام إلا أنها لم تكتف بالحياة المرفهة التى كانت تنتظرها.

كان من الممكن أن تكون حياتها مثل حياة الأميرات الخياليات فى القصص العربية. كان من الممكن أن تستمتع بحياة هادئة فى قصر من الذهب، هذه هى حكاية الأميرة السعودية زوجة الوليد بن طلال.



الفيديو التالي يرصد التفاصيل الكاملة لحياة الأميرة (أميرة الطويل) ، التي أثارت بجمالها وإطلالاتها ضجة وحنق أميرات خليجيات :

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