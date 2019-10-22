اختتام دورة الاذاعة المدرسية بمدينة سيئون بوادي حضرموت

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

جانب من توزيع جوائز الدورة

الخليج 365 - سيئون

اختتمت بمدينة سيئون صباح الإثنين، الدورة التدريبية عن الإذاعة المدرسية وأهميتها وأهدافها وكيفية تنظيمها والتي نظمها قسم الأنشطة بإدارة التربية والتعليم بمديرية سيئون بالتنسيق مع اذاعة سيئون المحلية .



الدورة التي شارك فيها ما يقارب 75 معلم ومعلمة على مدى يومين هدفت الى توحيد الاعلام المدرسي وغرس القيم والمبادئ الحميدة ونشر الوعي الثقافي والصحي والاجتماعي بين أوساط الطلاب .

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وفي اختتام الدورة دعا وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي المشاركين الى بلورة كل ما تلقوه من معلومات في الواقع العملي من خلال التجديد والابداع في العملية الإشرافية على الاذاعة المدرسية.

من جهته ثمن مدير عام مديرية سيئون محمد عوض العامري دور مكتب التربية والتعليم بمديرية سيئون في الاهتمام بمجالات الطلاب الاعلامية بمدراس التعليم وتنميتها وتأهيل الكادر التعليمي في مجال الإعلام مبديا استعداد السلطة المحلية بمديرية سيئون دعم دورات ومناشط الاعلام المدرسي كونه عنصر مهم في الواقع المجتمعي.

بدوره أوضح المدير العام لإذاعة سيئون هدار الهدار بأن هذه الدورة تمثل احد جوانب الشراكة بين الإدارة العامة للإذاعة وإدارة التربية من خلال تنفيذ العديد من البرامج التربوية والتعليمية.. لافتا بأن الدورة تهدف إلى إكساب المتدربين عدد من المهارات الإعلامية كي يتسم عكسها إلى الطلاب من خلال الإذاعات المدرسية.

وفي الختام جرى تكريم المشاركين بالدورة الذين يمثلون مشرفي الإذاعة المدرسية بمدارس مديرية سيئون.