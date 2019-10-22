الإمارات تقدم 40 طناً من المساعدات الإغاثية لسكان شبوة

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

الإمارات تقدم 40 طنا من المساعدات الإغاثية لسكان شبوة

متابعات_الخليج 365

قدمت دولة الإمارات 40 طنا من الأغذية والمواد الإغاثية العاجلة للعديد من الأسر ذات الدخل المحدود بمحافظة شبوة للمساعدة في تطبيع حياتها بسبب الظروف التي تمر بها المحافظة.



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وتفصيلا وزع فريق الهلال الأحمرالإماراتي اليوم 300 سلة غذائية على سكان منطقة عزان بمديرية ميفعة، استفاد منها 1920 فرداً الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا.

وكان الهلال الأحمر وزع مع بداية "عام التسامح" 31.925 سلة غذائية بمعدل 1800 طن استهدفت 150.379 فردا من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة شبوة.