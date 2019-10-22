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الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
ارشيفية
الخليج 365 - عبدالله محسن
قال مراقبون "لليمن العربي"، إن دولة الإمارات شاركت برجالها وعتادها ومالها في تحرير العاصمة، عدن ولحج وأبين وحضرموت وشبوة.
وأضافوا: ساهمت عبر ذراعها الخيري الهلال الأحمر الأماراتي بإعادة البناء والتشغيل والتأهيل لكثير من المرافق الحكومية والخدماتية.
وتابع المراقبون في سياق حديثهم "لليمن العربي": اليوم ترحل الأمارات وتبقى الوصية، وصية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله - باستعادة دولة الجنوب العربي لأهلها والوحدة ليست بالقوة".
من جانبه قال الناشط السياسي صالح علي الدويل، أن مغادرة الهلال الأحمر الإماراتي للعاصمة الجنوبية عدن ، سوف يكون كارثة على الفقراء ومعدومي الدخل.
وكتب الدويل في تغريده له عبر موقع التواصل “تويتر” رصدها "الخليج 365" : مغادرة الهلال الأحمر الإماراتي عدن كارثة إنسانية ستحل على فئات فقيرة ومعدمة واقعة بين الحرب والغلاء وفساد البدائل وتحزبها.
وأضاف: مغادرة هيئة الهلال الإماراتي أن تملا فراغها أو تسد مكانها المنظمات الاغاثية ذات الانتماء الحركي الاخواني المسيطرة التي تربط الغذاء بالولاء في ظل استمرارية حرب أكلت كل مدخرتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مراقبون "لليمن العربي": اليوم ترحل الإمارات ودولة الجنوب لأهلها والوحدة ليست بالقوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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