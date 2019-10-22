مراقبون "لليمن العربي": اليوم ترحل الإمارات ودولة الجنوب لأهلها والوحدة ليست بالقوة

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

ارشيفية

الخليج 365 - عبدالله محسن

قال مراقبون "لليمن العربي"، إن دولة الإمارات شاركت برجالها وعتادها ومالها في تحرير العاصمة، عدن ولحج وأبين وحضرموت وشبوة.



وأضافوا: ساهمت عبر ذراعها الخيري الهلال الأحمر الأماراتي بإعادة البناء والتشغيل والتأهيل لكثير من المرافق الحكومية والخدماتية.

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وتابع المراقبون في سياق حديثهم "لليمن العربي": اليوم ترحل الأمارات وتبقى الوصية، وصية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله - باستعادة دولة الجنوب العربي لأهلها والوحدة ليست بالقوة".

من جانبه قال الناشط السياسي صالح علي الدويل، أن مغادرة الهلال الأحمر الإماراتي للعاصمة الجنوبية عدن ، سوف يكون كارثة على الفقراء ومعدومي الدخل.

وكتب الدويل في تغريده له عبر موقع التواصل “تويتر” رصدها "الخليج 365" : مغادرة الهلال الأحمر الإماراتي عدن كارثة إنسانية ستحل على فئات فقيرة ومعدمة واقعة بين الحرب والغلاء وفساد البدائل وتحزبها.

وأضاف: مغادرة هيئة الهلال الإماراتي أن تملا فراغها أو تسد مكانها المنظمات الاغاثية ذات الانتماء الحركي الاخواني المسيطرة التي تربط الغذاء بالولاء في ظل استمرارية حرب أكلت كل مدخرتهم.