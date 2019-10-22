الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

بن حبريش يناقش أوضاع النظافة والتحسين بساحل حضرموت

0 نشر
اليمن العربي - المكـلا 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

وكيل وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش

بن حبريش يناقش أوضاع النظافة والتحسين بساحل حضرموت

الخليج 365 - المكـلا

عقد وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، اليوم ، في مدينة المكلا، اجتماعًا مع المدير العام لمكتب صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت، المهندس فهمي بن شبراق، ذلك لمناقشة أوضاع النظافة والتحسين .

Advertisements

وتطرق الاجتماع لعدد من المقترحات الهادفة تطوير صندوق النظافة والتحسين في مدينة المكلا ومنها اشراك القطاع الخاص في أعمال النظافة في بعض المناطق ، وكذا التشجير في الشوارع الرئيسة لإعادة تأهيلها .

واستمع الوكيل بن حبريش من مدير عام مكتب صندوق النظافة والتحسين إلى الخطط التطويرية لعمل المكتب وانشطة النظافة والتشجير والانارة خلال الفترة الحالية والمقبلة، والمشاكل والصعوبات التي تعترض سير عمل النظافة والتحسين بساحل حضرموت.

وشدد وكيل أول حضرموت على تكثيف الجهود لتحسين وضع النظافة في مدينة المكلا وبقية المديريات والاهتمام بالتقييم المستمر الذي يسهم في الارتقاء بأعمال النظافة مؤكدًا على ضرورة وضع حلول جذرية مناسبة لانتشال أوضاع النظافة والتحسين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بن حبريش يناقش أوضاع النظافة والتحسين بساحل حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا