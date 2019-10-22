بن حبريش يناقش أوضاع النظافة والتحسين بساحل حضرموت

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الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
وكيل وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش
الخليج 365 - المكـلا
عقد وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، اليوم ، في مدينة المكلا، اجتماعًا مع المدير العام لمكتب صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت، المهندس فهمي بن شبراق، ذلك لمناقشة أوضاع النظافة والتحسين .
وتطرق الاجتماع لعدد من المقترحات الهادفة تطوير صندوق النظافة والتحسين في مدينة المكلا ومنها اشراك القطاع الخاص في أعمال النظافة في بعض المناطق ، وكذا التشجير في الشوارع الرئيسة لإعادة تأهيلها .
واستمع الوكيل بن حبريش من مدير عام مكتب صندوق النظافة والتحسين إلى الخطط التطويرية لعمل المكتب وانشطة النظافة والتشجير والانارة خلال الفترة الحالية والمقبلة، والمشاكل والصعوبات التي تعترض سير عمل النظافة والتحسين بساحل حضرموت.
وشدد وكيل أول حضرموت على تكثيف الجهود لتحسين وضع النظافة في مدينة المكلا وبقية المديريات والاهتمام بالتقييم المستمر الذي يسهم في الارتقاء بأعمال النظافة مؤكدًا على ضرورة وضع حلول جذرية مناسبة لانتشال أوضاع النظافة والتحسين.
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