الأسد يناقش مع مكتب الأشغال بالمهرة شق وحدات جوار بمديرية حصوين

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

مدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر الاسد اثناء اللقاء

الخليج 365 - حصوين

التقى مدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر الاسد، أمس مدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق بالمحافظة المهندس خالد العماد لمناقشة احتياجات المديرية في هذا الجانب.

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وخلال اللقاء - الذي انعقد بمكتب الأشغال في المحافظة بحضور مدير مكتب الاشغال العامة والطرق بالمديرية رفعي الأسد - جرى مناقشة الارتقاء بوضع مكتب الاشغال العامة بالمديرية وتحسين إليه عمله وتزويده بمهندسين مختصين للعمل في شق وحدات جوار ، بالإضافة إلى تحديث الشق السابق وتحديد مداخل مناطق المديرية لربطها بالخط الدولي تعزيزا لخطط السلطة المحلية في التطوير والتنمية.

وأكد الأسد على ضرورة متابعة تركيب لوحات إرشادية بالخط الدولي التي سبق ووجه فيها محافظ المحافظة تفاديا لوقوع الحوادث المرورية، معبرا عن شكره وتقديره لاهتمام الأخوة في مكتب الأشغال بالمحافظة بمطالب المديرية.

وأشاد مدير عام مديرية حصوين بالجهود الجبارة التي تقدمها السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت في دعم المديرية بالمشاريع وتحسين مستوى الخدمات واستقرارها وتلبية مطالب السلطة المحلية.