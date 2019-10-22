شكرا لقرائتكم خبر عن مكشوفة الصدر تمامًا.. ناشطة سعودية تستفز الملايين وتظهر بالملابس الداخلية فقط برفقة ابنتها .. وهذا ما فعلته (فيديو) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - واصلت الناشطة السعودية هند القحطاني، إثارة الجدل في المملكة بسبب إطلالتها وتصريحاتها بحديثها في مواضيع جريئة والدفاع عن المرأة وحرية اختياراتها.

وظهرت "القحطاني"- وهي ناشطة سعودية تقيم في أمريكا- في مقطع فيديو بصحبة ابنتها مرتدين ملابس قصيرة وكاشفة منطقة الصدر وبمكياج حفلات "عيد الهلع" في أمريكا.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الناشطة تتعمد استفزاز السعوديين بظهورها بهذا اللبس مع ابنتها، متحدية التقاليد والعادات السعودية.

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