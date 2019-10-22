"تنمية المرأة" بالمهرة تدشن مكرمة المحافط المالية للأسر المنتجة

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 صورة من اللقاء الخليج 365 - المهرة دشنت الإدارة العامة لتنمية المرأة بمحافظة المهرة اليوم مكرمة المحافظ باكريت للأسر المنتجة (مبالغ مالية) ل(50) اسرة.

وجاء ذلك بحضور وكيل محافظة المهرة الشيخ صالح محمد بن عليان ووكيل المحافظة المساعد لشؤون المرأة خديجة محمد باكريت ومدير عام الادارة العامة لتنمية المرأة بالمحافظة لبنى صالح كلشات. Advertisements وفي فعالية التدشين التي نظمتها الإدارة العامة لتنمية المرأة، أكد الوكيل بن عليان والوكيل المساعد لشؤون المرأة باكريت على أهمية دعم الأسرة المنتجة وتحسين الدخل ، حاثاً على المستفيدات على العمل ليكن سيدات أعمال وصناع لإنشاء المشاريع الصغيرة المدرة للدخل. فيما رحبت لبنى كلشات مدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة بحضور وكلاء المحافظة ومشاركتهم عملية توزيع المبالغ النقدية على الأسر المنتجة المستفيدة. مشيرة إلى أن المكرمة تأتي في إطار حرص المحافط باكريت وخطة الإدارة العامة لتنمية المرأة لدعم وتشجيع الأسر المنتجة لتحسين مستوى وضعها دخلها اقتصاديا ومعيشيا. وأشادت كلشات بدعم الشيخ راجح باكريت لقطاع المرأة وما يبذله من حهد في تشجيع الاسر المنتجة والمرأة بشكل عام.

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