رئيس هيئة مكافحة الفساد : هناك تحفظ  بالإعلان عن مخرجات حوار جدة وتحركات مشبوهة من الشرعية

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

أكرم الشاطري رئيس هيئة مكافحة الفساد في الجنوب

سيد مصطفي

قال أكرم الشاطري، رئيس هيئة مكافحة الفساد في الجنوب، إنه حتى الآن الأطراف تتحفظ من الإفصاح عن أي تقدم بشأن المفاوضات أو إعطاء اي تفاصيل حول النقاط التي يتم مناقشتها أو موعد محدد لنهايتها.



وأكد الشاطري لـ"الخليج 365"، إن إعلام الشرعية متذبذب بين تأكيد المشاورات وبين تكذيب لوجود اية مشاورات مما يعطي انطباع أن هناك اما خلل في ادارة الشرعية أو تكتيك وتبادل أدوار لكسب مزيد من الوقت لممارسة التوغل والتوسع لقواتها القادمة من مأرب وتحرك ساستها إلى الداخل بعد أن غادروا عدن في الاشتباكات الأخيرة أمثال الميسري والجبواني وتحركاتهم المشبوهة اليوم مما يؤكد أن اشتباكات مودية كان لهم علاقة فيها.

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وأضاف رئيس هيئة مكافحة الفساد في الجنوب، أنه لا يمكن الاعتماد على أي تسريبات تخرج هنا وهناك بشأن المفاوضات لاسيما مايجري على الأرض يؤكد أن الشرعية ليست جادة بشأن وضع حل للأزمة، هذا لأن التفاوض مع الإنتقالي يسحب البساط عن سيطرتها على المناطق المحررة ويتوقف ممارستها للفساد والاستيلاء على المال العام.

ويذكر أنه دارت الأمس إشتباكات دامية بين قوات الشرعية من جهة وقوات المجلس الإنتقالي من جهة أخرى في مديرية مودية بمحافظة أبين، في محاولة من قوات الشرعية للسيطرة على المديرية، ومن جانبه صدر تصريح من العميد عبدالله الحوتري رئيس القيادة المحليه للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين قال فيه أن الإشتباكات بدات بلتحرشات بشباب الحزام والمقاومه في مدينة موديه بنصب نقاط بجانب نقاط الحزام ومطالبة قيادة حزام موديه برفع نقاطه من المدينه وعند رفض هذا الطلب فوجئ شباب الحزام والمقاومة بشن الهجوم