“العناني” يرأس إجتماعا لقيادة السلطة المحلية بالمهرة لمناقشة أوضاع الكهرباء

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

الخليج 365 - المهرة

ترأس وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني، اليوم، إجتماع لقيادة السلطة المحلية بمحافظة المهرة بحضور الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر ووكيل المحافظة الأستاذ مختار بن عويّض الجعفري والشيخ صالح محمد بن عليان ، ضمن برنامج زيارته للمحافظة التي تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن تفقد أوضاع الكهرباء في المحافظات المحررة.



وخلال اللقاء جرى مناقشة أوضاع الكهرباء واحتياجات المحافظة من الطاقة ، وإمكانية دعم الوزارة لجهود السلطة المحلية في تحسين خدمات الكهرباء خاصة وأن جميع المولدات الكهربائية العاملة في محطات التوليد في عموم مديريات ومناطق محافظة المهرة مقدمة دعماً من السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالشيخ راجح سعيد باكريت محافظ المحافظة، ضمن خطتها التنموية الشاملة في المحافظة.

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ورحب نيمر بوزير الكهرباء وزيارته للمحافظة لتفقد أوضاع محطات التوليد والصعوبات التي مؤسسة الكهرباء وفروعها بالمديريات من تردي الشبكات الداخلية وتعثر تشغيل عدد من المشاريع كالخطوط الناقلة للطاقة الرابطة بين المديريات ، وشحة المشتقات النفطية والطلب المتزايد على الطاقة نظرا للتوسع السكاني و العمراني والنزوح المستمر المحافظة من المحافظات الأخرى.

وعبر الأمين العام عن أمله بوضع دراسة للتحول إلى الطاقة البديلة كالغاز والمازوت لمواجهة العجز في الطاقة باعتبار المولدات المشغلة بمادة الديزل لم تعد تف بالغرض.

فيما أشار وكيل أول محافظة المهرة الأستاذ مختار بن عويّض الجعفري إلى ما تعانيه مؤسسة الكهرباء في الجانب المالي جراء تراكم المديونيات خاصة لمالكي الطاقة المشتراه ومطالباتهم المستمرة لمستحقاتهم المتأخرة ، مطالباً الحكومة سرعة التدخل ووضع حل جذري ينهي المشكلة والمعاناة في قطاع الكهرباء والطاقة.

وكانت محافظة المهرة قد شهدت تحسناً ملحوظاً في خدمات الكهرباء خلال العامين الماضيين من خلال قيامها بشراء مولدات كهربائية لمختلف محطات التوليد في العاصمة الغيضة و المديريات ، سعياً لتحسين الخدمة وتعزيز القدرة التوليدية في جميع المحطات والجهود المحلية متواصلة لرفع المعاناة عن المواطنين باعتبار الكهرباء أصبحت من أساسيات الحياة.