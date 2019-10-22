رئاسة الوزراء تحذر من وثائق وقرارات تعيين مزورة

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الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
ارشيفية
الخليج 365
حذرت رئاسة الوزراء من تداول او التعامل مع مذكرات ووثائق مزورة تحمل توقيع مزور عن رئيس الوزراء وأختام مزورة للجهات الرسمية.
ونقل وكالة سبا الحكومية عن مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء، قوله أن رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وجه الجهات المختصة بالتحقيق في الوثائق المزورة التي تم نشرها مؤخرا، وملاحقة وتتبع مصادرها واحالة من اقدم على هذه الممارسات الى الاجهزة القضائية المختصة. مشددا على ضرورة ضبط من ينتحلون صفات رسمية ليست لهم، وعدم التعاطي مع المواقف والتصريحات الصادرة عنهم.
كما شدد المصدر على التحقق وعدم الانجرار وراء تصديق هذه الوثائق المزورة والتي يحاول من يقفون ورائها إحداث مماحكات تؤثر على وحدة الصف الداخلي الوطني في مواجهة التمرد والانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً.
واوضح المصدر ان اي قرارات تعيين صادرة عن رئيس مجلس الوزراء والحكومة بشكل عام يتم نشرها وإبلاغها عبر القنوات والاطر الرسمية.
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