"النقيب" يكشف لــ "الخليج 365" آخر  المستجدات في جبهات الضالع 



قال الناطق باسم المنطقة العسكرية الرابعة باليمن "محمد النقيب"، بخصوص المستجدات في جبهات الضالع فيسودها الهدوء خلال ال 24 ساعة الماضية، بإستثناء مناوشات متقطعة وتبادل القصف الثقيل بين الفينة والأخرى . وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الخليج 365"، بأن القوات الجنوبية المشتركة تواصل تمشيط محيط الفاخر ومعسكر الجب وتواصل أيضا الفرق الهندسية نزع الألغام التي نشرتها المليشيات الحوثية على نطاق واسع في المزارع والطرقات. Advertisements وحققت القوات الجنوبية انتصارات عديدة على مليشيا الحوثي بجبهات شمال الضالع حيث تمكنت من تحرير عدد من المواقع والمدن الإستراتيجية خلال الفترة الماضية.





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