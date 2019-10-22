وزير التعليم العالي يطلع على الحملة الطبية لجراحة القلب المفتوح بالمكلا

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

الدكتور حسين باسلامة

الخليج 365

اطلع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة، اليوم، على سير الحملة الطبية الرابعة لجراحة القلب المفتوح لدى الكبار التي تنفذ بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية،وكذا اوضاع مؤسسة امراض القلب الخيري ومركز نبض الحياة لامراض وحراجة القلب التابع لها بمدينة المكلا محافظة حضرموت.

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وأستمع الوزير باسلامة من رئيس مؤسسة أمراض القلب الخيرية محمد عوض باشعيب ومدير مركز نبض الحياة البروفيسور عبدالناصر منيباري، الى شرح عن المؤسسة والمركز وما يقدمه من خدمات لمرضى القلب وكذا الحملات الطبية والعلاجية للأطباء من الخارج ومؤتمرات القلب التي تنظمها المؤسسة ومركزها نبض الحياة.

وأوضح باشعيب ان اجمالي عدد العمليات التي اجراها الفريق الطبي السعودي من منظمة البلسم الدولية ومركز الملك سلمان وغير من البعثات الخارجية بلغت خمسة الف واربعمائة عملية قسطرة و400 عملية قلب مفتوح للمرضى من كل محافظات الجمهورية .

وذكر رئيس الحملة الطبية الرابعة يوسف المطلق، بان الحملة اجرت منذ امس الاثنين وحتى اليوم الثلاثاء قرابة 4 علمليات قلب مفتوح و16 عملية قسطرة..مشيراً الى ان هذه الحملة هي الثانية بعد نجاح مخيم العيون الذي أقيم الأسبوع الماضي وسيتم تنفيذ مخيم ثالث لمرضى الكلى في سئيون الأسبوع القادم.

وثمن الوزير باسلامة دور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومايقدمه من دعم للشعب اليمني في مختلف المجالات وخاصة المجال الصحي.