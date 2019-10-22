أعلنت قوات الجيش الوطني، اليوم الاثنين، عن ضبط نصف طن من مادة الحشيش المخدر، في مدينة العبر بمحافظة حضرموت، جنوب شرق البلاد، كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.
ونقل الموقع الرسمي للجيش الوطني، عن قائد اللواء 23 مشاة العميد عبدالله معزب، قوله "إن دورية تابعة للواء تمكنت من كشف وضبط 500 كيلو غرام من مادة الحشيش المخدر، كانت على متن شاحنة".
وأوضح أن اليقظة الأمنية العالية للدوريات العسكرية مكنتها من ضبط هذه الشحنة من الحشيش المخدر التي كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي المتمردة.
ولفت قائد اللواء 23 مشاة إلى أن الوحدات العسكرية التابعة للواء تعمل بوتيرة عالية من أجل ضبط المطلوبين أمنيا، والعصابات الإجرامية التي تقوم بعملية تهريب الأسلحة والممنوعات، وكذا ترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة.
يذكر أن الأجهزة الأمنية، تضبط بشكل متكرر شحنات كبيرة من الحشيش والمخدرات في طريقها إلى المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وسط معلومات استخباراتية مؤكدة عن تورط النظام الإيراني في ذلك.
وأتلفت السلطات المحلية في حضرموت ومأرب، في وقت سابق، أطناناً من الحشيش المخدر عقب عمليات ضبط متفرقة لعصابات التهريب التابعة للميليشيا الحوثية التي تستخدم تجارة الممنوعات لتمويل مجهودها الحربي.
كانت هذه تفاصيل خبر حضرموت: الجيش يعلن ضبط نصف طن مخدرات في "العبر" قبل وصولها للحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.