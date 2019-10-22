حضرموت: الجيش يعلن ضبط نصف طن مخدرات في "العبر" قبل وصولها للحوثيين

أعلنت قوات الجيش الوطني، اليوم الاثنين، عن ضبط نصف طن من مادة الحشيش المخدر، في مدينة العبر بمحافظة حضرموت، جنوب شرق البلاد، كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقل الموقع الرسمي للجيش الوطني، عن قائد اللواء 23 مشاة العميد عبدالله معزب، قوله "إن دورية تابعة للواء تمكنت من كشف وضبط 500 كيلو غرام من مادة الحشيش المخدر، كانت على متن شاحنة".

وأوضح أن اليقظة الأمنية العالية للدوريات العسكرية مكنتها من ضبط هذه الشحنة من الحشيش المخدر التي كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي المتمردة.

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ولفت قائد اللواء 23 مشاة إلى أن الوحدات العسكرية التابعة للواء تعمل بوتيرة عالية من أجل ضبط المطلوبين أمنيا، والعصابات الإجرامية التي تقوم بعملية تهريب الأسلحة والممنوعات، وكذا ترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية، تضبط بشكل متكرر شحنات كبيرة من الحشيش والمخدرات في طريقها إلى المحافظات التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وسط معلومات استخباراتية مؤكدة عن تورط النظام الإيراني في ذلك.

وأتلفت السلطات المحلية في حضرموت ومأرب، في وقت سابق، أطناناً من الحشيش المخدر عقب عمليات ضبط متفرقة لعصابات التهريب التابعة للميليشيا الحوثية التي تستخدم تجارة الممنوعات لتمويل مجهودها الحربي.