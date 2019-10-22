شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر وردنا الان : شقيق الملك "سلمان" يباغت الجميع ويجري إتصالاً هاتفياً مع الملك ويخبره بهذا الأمر الخطير الذي حدث بالرياض ويحذره من خطر يستهدف حياته !! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اجرى الأمير احمد بن عبدالعزيز آل سعود ، مكالمة هاتفية مع صاحب السمو الملكي الملك سلمان بن عبدالعزيز ، ناقشا خلالها اخر التطوارات ونتائج التحقيقات حول مقتل الحارس الشخصي للملك (الفغم)

وقال الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود إنه اخبر الملك سلمان بن عبدالعزيز ، في الاتصال الهاتفي ان مقتل حارسه الشخصي اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم ، مثل ضربة موجعة للمملكة العربية السعودية ،

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واعتبر الأمير احمد في اتصاله بشقيقه الملك سلمان للحديث معه حول حادثة اغتيال الفغم، أمرا خطيرا بالغ الأهمية، كون الأمير أحمد لا يستطيع الوصول إلى الملك سلمان إلا بموافقة ولي العهد محمد بن سلمان، وفقا لتسريبات صحفية كثيرة.

وقيل ان الأمير احمد بن عبدالعزيز حذر الملك سلمان من محاولة إستهداف حياة الملك شخصيا ، طالبا منه توخي الحذر ، وإعادة ترتيب الأمور الأمنية تحسبا لأي طارئ ،

وكان الأمير أحمد، زار ، منزل عائلة الفغم لتقديم العزاء في ابنهم الراحل، الذي قتل على يد صديقه ممدوح بن مشعل آل علي، خلال زيارته لصديق آخر هو فيصل السبتي بعد شجار تخلله إطلاق نار. بحسب الرواية الرسمية السعودية

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كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان : شقيق الملك "سلمان" يباغت الجميع ويجري إتصالاً هاتفياً مع الملك ويخبره بهذا الأمر الخطير الذي حدث بالرياض ويحذره من خطر يستهدف حياته !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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