العناني يستبعد أي معالجات إستراتيجية لمشكلة الكهرباء في اليمن في الوقت الحالي

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني

إستبعد وزير الكهرباء والطاقة، المهندس، محمد العناني، إجراء أي معالجات إستراتيجية لمشكلة الكهرباء في اليمن في الوقت الحالي .



وقال العناني خلال زيارته، اليوم، إلى محطة التوليد المركزية في مدينة الغيظة بمحافظة المهرة، "نحن في مرحلة الحلول الطارئة والمعالجات الاستراتيجية تحتاج إلى فترات أطول، وعملية عدادات الدفع المسبق يجب أن تطبق في المحافظة" .. لافتاً إلى أن البلاد تعاني منذ عقود من عجز توليد الكهرباء، وقد فاقمت مليشيا الحوثي الانقلابية المشكلة .

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وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد استمع العناني، من مدير فرع مؤسسة الكهرباء بالمحافظة، محمد على ، على الأوضاع العامة بالمحطة والقدرة التوليدية وأبرز الصعوبات والعوائق والحلول المقترحة لتحسين الخدمة.

وترأس الوزير اجتماعا مع قيادة فرع مؤسسة الكهرباء، لمناقشة الوضع العام للكهرباء بالمحافظة، وآليات المعالجة الطارئة للأضرار التي لحقت مؤسسة الكهرباء ومحطاتها جراء إعصار "لبان"، وإجراءات تحسين الخدمة بما يتناسب مع الطلب المتزايد ونمو السكان والانتعاش الصناعي.

وأكد الوزير حرص الحكومة على توفير احتياجات مؤسسة الكهرباء بالمهرة والمحطات ومعالجة المعوقات التي تواجهها..مشيراً إلى أنه اطلع على وضع محطة التوليد بالغيظة التي تنتج 14.5 ميجا وات، وناقش استعدادات وترتيبات الصيف القادم ورفع الخطط والدراسات لتحسين الخدمة.. موضحا بأن الوزارة ستعد خطة لتطوير كهرباء المهرة.